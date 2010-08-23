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Dünya

İran, Oriflame'i yasakladı

İran, İsveçli kozmetik firması Oriflame'in ülkedeki faaliyetlerine son verdi.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- İran, İsveçli kozmetik firması Oriflame'in ülkedeki faaliyetlerine son verdi. 


Şirket yetkilileri, İran'ın bu tutumunun nedeninin bilinmediğini söyledi.


Cnntürk'ün derlediği habere göre, Oriflame'in mali sorumlusu Gabriel Bennet, İran yetkililerinin, şirketin kadınların evlerinden satış elemanı olarak çalışma modelinden rahatsızlık duymuş olabileceklerini söyledi.


Ürünlerini İran'da satmaya devam etmeyi ümit ettiklerini belirten Bennet, İran'da iş ortamının son aylarda kötüleştiğini iddia etti.


İran'da 40 bin kadar kadının Oriflame ürünlerini sattığı belirtiliyor.

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