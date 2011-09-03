İran ordusu Kandil'e girmeye hazırlanıyor

T24 - PJAK’ın eylemlerini gerekçe göstererek Kuzey Irak sınırında sıcak takip sürdüren İran ordusu, PKK’nın yönetim merkezi Kandil dahil Kuzey Irak topraklarındaki örgüt hedeflerine yönelik kapsamlı kara harekatı hazırlığı yapıyor.



Sınırdaki okul ve camilere asker yerleşirken, harekatın merkezini Kandil oluşturacak. Bu kapsamda Kandil sınırına binlerce asker konuşlandığı bildirildi. Türkiye ile koordineli hareket ettiği ileri sürülen İran’ın sınırın stratejik noktalarına mevziler kazdığı bildirildi. İran’ın PKK’nın yönetim kademesinin barındığı Kuzey Irak’ın Kandil ve Xinere alanlarına ağır silah ve yoğun asker sevkiyatı yaptığı ve 5 Eylül ’de, bir kara harekatına girişeceği ileri sürüldü.



Bu arada, İran ordusu dün öğle saatlerinde Kandil’e bağlı Zeli bölgesinde üç ayrı noktadan PKK hedeflerine saldırdı.

Yer değiştiriyorlar



Gelişen bu tablo karşısında özellikle Türkiye'nin sınır kesiminde yer alan Hakurk, Haftanin, Sinaht kesimlerindeki PKK'ların küçük gruplara ayrılarak yer değiştirdikleri belirtiliyor. Örgütten gelen kuryeli uyarının ardından başta Kandil, Zagros, Gare, Metina, Zap olmak üzere bu bölgelerdeki kamplar sınırlandırılıyor. Yerlerinin tespit edilmemesi için de iletişim cihazlarını zorunlu olmadıkça kullanmıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) nokta vuruşu yaptığı Kandil'in Kortek, Kani Cenge ve çevresindeki alanlar başta olmak üzere kritik noktalardaki kampların taşındığı ifade ediliyor.





