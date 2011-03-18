İran onu 'küstahlıkla' suçladı

T24

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İspanya’nın devlet televizyonu RTE’nin kadın muhabiri Ana Pastor’a röportaj verdi.Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan röportaj sırasında kadın gazetecinin başörtüsü düştü. Ahmedinejad, konuya aldırmadan konuşmasına devam ederken yardımcıları da olaya müdahale etmedi.Dakikalarca başı açık olarak Ahmedinejad’ın önünde oturan bu görüntü ülkedeki bazı muhafazakâr çevrelerin tepkisine neden oldu.Muhafazakârlara bağlı bazı haber siteleri, Ahmedinejad ve yardımcılarına konuya tepki göstermedikleri için eleştiriler yaparken, bazı çevreler İspanyol gazeteciyi bilinçli olarak başını açtığını savunarak “küstahlıkla” suçladı.İspanyol gazeteci, internet üzerinden yaptığı savunmada, olayda kasıt bulunmadığını, röportaja odaklandığı için başörtüsünün düştüğünün farkına varmadığını bildirdi. Pastor, sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı bu davranışından dolay taraftarları tarafından 'kahraman' hitap edildi.