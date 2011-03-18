T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran onu 'küstahlıkla' suçladı

Ahmedinejad’ın önünde başını açan gazeteciyi taraftarları ‘kahraman’ ilan ederken, İran o gazeteciyi ‘küstahlıkla’ suçladı.

18 Mart 2011 02:00

T24 - Ahmedinejad’ın önünde başını açan gazeteciyi taraftarları ‘kahraman’ ilan ederken, İran o gazeteciyi ‘küstahlıkla’ suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İspanya’nın devlet televizyonu RTE’nin kadın muhabiri Ana Pastor’a röportaj verdi. 

Ahmedinejadla şok röportaj!

Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan röportaj sırasında kadın gazetecinin başörtüsü düştü. Ahmedinejad, konuya aldırmadan konuşmasına devam ederken yardımcıları da olaya müdahale etmedi.

Dakikalarca başı açık olarak Ahmedinejad’ın önünde oturan bu görüntü ülkedeki bazı muhafazakâr çevrelerin tepkisine neden oldu.

Muhafazakârlara bağlı bazı haber siteleri, Ahmedinejad ve yardımcılarına konuya tepki göstermedikleri için eleştiriler yaparken, bazı çevreler İspanyol gazeteciyi bilinçli olarak başını açtığını savunarak “küstahlıkla” suçladı.

İspanyol gazeteci, internet üzerinden yaptığı savunmada, olayda kasıt bulunmadığını, röportaja odaklandığı için başörtüsünün düştüğünün farkına varmadığını bildirdi. Pastor, sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı bu davranışından dolay taraftarları tarafından 'kahraman' hitap edildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24