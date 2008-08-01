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Spor

İran Olimpik Milli Takımı ABD'de

NBA gelen daveti kabul eden İran Olimpik Basketbol Milli Takımı, ABD'ye gitti.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İran Olimpik Milli Takımı'ndan NBA yetkililerine olumlu yanıt geldi.

İran'a NBA Yaz Turnuvası'na katılması için davetiye gönderen ABD'nin davetine olumlu cevap veren İranlı yetkililer, Olimpik Basketbol Milli Takımı'nın, NBA Yaz Turnuvası'na katılmasını uygun görerek, takımı bu ülkeye gönderdiler. İran takımının Utah'da kampa girerek, turnuvadaki maçlara hazırlanacağı belirtildi.

İran Basketbol Federasyonu, takımın ABD'de, aynı zamanda Pekin Olimpiyatları'na da hazırlanacağını açıkladı.

NBA'in davetinin iki ülke halkları arasında dostluğu geliştirmeye yönelik olduğu belirtildi.

İran ve ABD arasında yaklaşık 30 yıldır doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor.

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