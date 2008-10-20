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Dünya

İran, nükleer tesiste casus güvercin yakaladı

İran Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında iki casus güvercin yakaladığını açıkladı

20 Ekim 2008 03:00

İran ülkenin orta kesimlerindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında iki casus güvercin yakaladığını açıkladı.

İran'da yayımlanan bir gazete, güvenlik güçlerinin ülkenin orta kesimlerindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında iki "casus güvercin" yakaladığını bildirdi.

İtimadı Milli gazetesinin haberine göre, güvercinlerden biri uranyum zenginleştirme tesisi yakınlarındaki Kaşan'da bir gül suyu fabrikasında ele geçti. Gazete, kuşun metal bir yüzük ve kamufle edilmiş kablolar taşıdığını yazdı.

Gazete, yine aynı kaynağa dayanarak, bu ay içinde yakalanan bir başka siyah güvercinde de benzer metal halka ve teller bulunduğunu belirtirken, kuşlarla casusluk suçlamalarına destek sağlayacak başka hiçbir ayrıntı vermedi. (AA)

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