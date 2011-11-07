-İran nükleer silah yapmaya yakın WASHINGTON (A.A) - 07.11.2011 - BM için toplanan istihbarata göre İran'ın nükleer silah yapmak için gereken kritik aşamalara yakın olduğu iddia edildi. ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) için toplanan istihbaratın, İran'ın nükleer silah yapmak için kritik aşamada olduğunu gösterdiğini yazdı. Gazete, Batılı diplomatlar ve nükleer uzmanlar tarafından UAEK'ya verilen istihbarata göre, İran'ın nükleer silah yapmak için yabancı uzmanlardan önemli teknik yardım aldığının ortaya çıktığını bildirdi. Washington Post, eski Sovyetler Birliği'nden bilim adamlarının İran'ın nükleer çalışmalarında oynadığı rol hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktığını da kaydetti. Nükleer silah uzmanı eski Sovyet bilim adamlarının İranlıları, nükleer reaksiyon zincirini tetikleyen yüksek duyarlı patlayıcılar konusunda eğittiği ileri sürülüyor. Gazete, toplanan istihbaratların, İran'ın 2003 yılından sonra nükleer silahlarla ilgili araştırmalarını devam ettirdiği konusunda kaygıları desteklediğini kaydetti. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in İran'a yönelik önleyici bir askeri operasyon olasılığının arttığı açıklamasının ertesinde, İran'a silahlı bir müdahalenin "çok ciddi bir hata" olacağını söyledi. Rossia 24 televizyonunun bildirdiğine göre Lavrov, "Bu noktadaki tutumumuz iyi biliniyor. Bu çok ciddi bir hata olur, beklenmedik sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.