İran, nükleer programının tekrar gözlenmesi için BM'nin teklifini kabul etti

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İran, Birleşmiş Milletler nükleer denetim yetkililerine ülkenin tartışmalı nükleer programını izleyen kameralara yeni hafıza kartları takmaları için izin verdi. Tahran'ın duruşunu yumuşatması, BM'nin İran hakkındaki denetim sürecini hayatta tutacak.

BM'nin nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, İran'la cumartesi günü 2 saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardıklarını ve IAEA yönetim kurumunu konuyla ilgili bilgilendireceklerini ifade etti.

The Guardian, bu gelişmelerin ardından BM'de ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'a karşı güvensizlik oyu verip Güvenlik Konseyi'ne yollama planını askıya almasının beklendiğini ifade etti

İran, şubat ayında BM'nin nükleer programını denetlemek için kullandığı tüm araçları engellemiş, nükleer program denetim programını çökertme noktasına getirmişti. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Grossi'nin ziyaretini haziran ayından bu yana engelliyordu.

İran Atom Enerjisi Birliği'nin Direktörü Muhammed İslami, Grossi ile gerçekleştirdikleri "yapıcı" görüşmeler sonucunda kameralara yeni hafıza kartları takılabileceğini ifade etti. Mevcut kartların İran'da "ortak mühürle" tutulacağı ve gerektiğinde kameralara tamir ile servis yapılabileceği dile getirildi.