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Dünya

İRAN NÜKLEER PROGRAMINDA KRİTİK GÜN TAHRAN (A.A)

26 Ekim 2010 01:40

-İRAN NÜKLEER PROGRAMINDA KRİTİK GÜN TAHRAN (A.A) - 25.10.2010 - İran'ın Buşehr kentindeki nükleer santralinde reaktör çekirdeğine yarın nükleer yakıt yüklenmesiyle, bu ülkenin nükleer programında yeni bir aşamaya geçiliyor.  İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alaeddin Borucerdi, yüklemenin yarın yapılacağını açıkladı.  İran, reaktöre ağustos ayında yakıt yüklemeye başlamıştı. Bir bilgisayar virüsünün santrali etkilemesi nedeniyle elektrik enerjisi üretimi birkaç ay gecikmişti. Yetkililer, santralin 2011'in ilk döneminde enerji üretmeye başlayacağını belirtiyor.  1000 megavat kapasiteli santral, İran'ın enerji gereksiniminin yüzde 2,5'ini karşılayacak.

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