İran: Nükleer müzakereler çok yakında yeniden başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini söyledi. Abdullahiyan, yapıcı görüşmelerden somut sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Bakan Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta bir grup medya temsilcisiyle bir araya geldi.

İran'ın nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri dosyasını gözden geçiriyoruz. 4+1 müzakereler çok yakında yeniden başlayacak." dedi. (AA)