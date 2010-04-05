İran nükleer enerji müzakerelerinde bulunmayacak

T24-

Tahran'daki araştırma reaktörü için yakıt taleplerinin geçerliliğini koruduğunu kaydeden Mihmanperest, bu konuda ilgili ülkelerle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.







"İran'ın nükleer enerji faaliyetleri doğal sürecini takip edecek" diyen Mihmanperest, şunları kaydetti: "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) üyeyiz, dolayısıyla hem yükümlülüklerimiz hem de haklarımız var. Nükleer silahlara karşı mücadelede başı çeken ülkelerden biriyiz."







Nükleer enerji faaliyetlerine ilişkin Batılı ülkelerin siyasi tavır takınmasını "mantıklı" bulmadıklarını ifade eden Mihmanperest, "Biz baskı, tehdit, yaptırım ve kararlar karşısında geri adım atmayacağız. Aksini düşünenler hata yapıyor. Bu konudaki hak ve hukukumuzu savunacağız" diye konuştu.







Mihmanperest, ülkesine yönelik yeni yaptırım kararları alınmak istenmesini doğru bulmadıklarını, bu konuda Çin'in, Batılı ülkelerin baskısına teslim olmayacağını umut ettiklerini söyledi.







ABD, İsrail ve müttefikleri, İran'ın nükleer enerji faaliyetlerinin nükleer silah elde etmeye yönelik olduğunu savunuyor. İran ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını (NPT) imzaladığını ve UAEK kuralları çerçevesinde nükleer enerji faaliyetlerini barışçıl bir çizgide yürüttüğünü öne sürüyor.