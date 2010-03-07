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Dünya

İran 'Nasr-1'de seri üretime geçti

İran'da kısa menzilli "Nasr-1" füzelerinin seri üretimine başlandığı bildirildi.

07 Mart 2010 02:00

T24 - İran'da kısa menzilli "Nasr-1" füzelerinin seri üretimine başlandığı bildirildi.

Devlet televizyonu, karadan denize ve denizden denize fırlatılabilen kısa menzilli "Nasr-1" füzelerinin hedefi vurma yeteneğinin benzerlerine göre çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 3 bin ton ağırlığındaki gemilerin imhası için üretilen füzelerin daha sonra denizaltılardan ve helikopterlerden de fırlatılabileceği belirtildi.

İran, en son 16 Aralık 2009'da katı yakıtla çalışan karadan karaya uzun menzilli ''Siccil-2'' füzesinin yeni versiyonunu denemişti.

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