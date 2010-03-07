İran 'Nasr-1'de seri üretime geçti

T24 - İran'da kısa menzilli "Nasr-1" füzelerinin seri üretimine başlandığı bildirildi.



Devlet televizyonu, karadan denize ve denizden denize fırlatılabilen kısa menzilli "Nasr-1" füzelerinin hedefi vurma yeteneğinin benzerlerine göre çok daha yüksek olduğunu bildirdi.



Yaklaşık 3 bin ton ağırlığındaki gemilerin imhası için üretilen füzelerin daha sonra denizaltılardan ve helikopterlerden de fırlatılabileceği belirtildi.



İran, en son 16 Aralık 2009'da katı yakıtla çalışan karadan karaya uzun menzilli ''Siccil-2'' füzesinin yeni versiyonunu denemişti.

