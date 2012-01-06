-İran müzakerelerin yeniden başlatılmasında mutabık ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'la nükleer müzakereler konusunda, İran'da yaptığı görüşmelerde İran tarafının müzakerelerin yeniden başlatılmasında mutabık olduğunu ifade ettiğini belirtti. Davutoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'da yaptığı görüşmelerde, nükleer müzakerelere ilişkin AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton tarafından İran tarafına gönderilen mektuba resmi cevabın ne zaman verileceğine ilişkin konunun gündeme gelip gelmediğinin ve görüşmelere başlama zamanının sorulması üzerine Davutoğlu, dün İran'da da bu konuda bir açıklama yaptıklarını hatırlattı. Türkiye'nin nükleer müzakerelerin son raunduna geçen Ocak ayında ev sahipliği yaptığını ifade eden Davutoğlu, o günden bugüne bu sürecin sadece mektup yazışmalarıyla sürdüğünü belirtti. Ashton'ın, yaptıkları son görüşmelerden birinde sürecin yeniden başlatılmasına verdikleri önemi vurguladığını dile getiren Davutoğlu, dün İran tarafıyla bunları görüştüğünü söyledi. Davutoğlu, "İran tarafı da bu konuda kararlı olduklarını, müzakerelerin yeniden başlatılmasında mutabık olduklarını ifade ettiler. Tekrar Sayın Ashton ve İran tarafıyla görüşmeler yapacağız. Ümit ederiz en kısa zamanda karşılıklı güçlü iradeyle, iyi niyetle bu görüşmeler tekrar başlar. Türkiye bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" diye konuştu.