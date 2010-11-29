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Dünya

İRAN: MÜZAKERELER 5 ARALIKTA CENEVRE'DE MOSKOVA (A.A)

29 Kasım 2010 19:20

-İRAN: MÜZAKERELER 5 ARALIKTA CENEVRE'DE MOSKOVA (A.A) - 29.11.2010 - İran'ın Moskova Büyükelçisi Mahmud Rıza Seccadi, "5 artı 1" ülkeleriyle nükleer programları konusundaki müzakerelerin 5 Aralıkta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını söyledi. Seccadi, Moskova'da yaptığı açıklamada Rusya, Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan "5 artı 1" grubuyla görüşmelerin 5 Aralıkta Cenevre'de yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Biz toplantının Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da yapılmasını önermiştik. Ancak karşıtlarımız Cenevre olması konusunda ısrar ediyorlar" diye konuştu. İran'ın görüme tarihi ve yerini kabul ettiğini kaydeden Seccadi, "Çünkü yeri ve zamanı bizim için o kadar önemli değil. Görüşmenin kendisi çok daha önemli" dedi. Tahran, "5 artı 1" grubuyla görüşmenin 23 Kasım veya 5 Aralıkta İstanbul'da yapılmasını önermişti.

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