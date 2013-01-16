İran, Muhteşem Yüzyıl'ın 'burnundan getirdi'



İran, Muhteşem Yüzyıl dizisini seslendiren sanatçıları gözaltına alınca dublajcılar çareyi burunlarını kapatarak seslerini değiştirmekte buldu

İran’da yayınlanması yasak olmasına rağmen uydu kanalı GEM TV aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşan Muhteşem Yüzyıl dizisine yönelik geçen ay büyük bir operasyon yapılmıştı. Diziyi Farsça seslendiren bazı sanatçılar gözaltına alınmıştı. Bu olay üzerine dublaj sanatçıları kendilerini korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Taraf gazetesinden yer alan habere göre, dizinin sonra yayınlanan bölümlerinde sanatçılar “sesleri tanınmasın diye” dublajı burunlarını tıkayıp seslerini değiştirerek yaptı. Dizideki Sultan Süleyman’ın sesi davudi bir tondan daha ince bir tona dönüşürken, durumu fark eden izleyiciler tepkilerini kanala iletti. Tepkilerin artması üzerine GEM TV diziyi kaldırdı.

'Lale Devri' isyanı

GEM TV’de yayınlanan bir diğer Türk dizisi ise Lale Devri. İranlılar aylardır diziyi gizli saklı monte ettikleri çanak antenlerle izliyordu. Ancak pazar günü aniden kanalın yayını kesildi. Bu durum birçok söylentiye neden oldu. Hükümetin teknik bir kısıtlama getirdiği iddiaları ortalıkta dolansa da en çok tepki çeken “kanalın bundan sonra üyelik yöntemiyle çalışacağı” söylentisi oldu. Adını vermeyen 84 yaşındaki İranlı bir kadın, “Bizi diziye alıştırdılar şimdi para alacaklar. Bu diziler benim içimi açıyor. Bunları benden niçin almak istiyorlar ki” serzenişinde bulundu.

İranlı yetkililer 1980′lerde “kültürel istila” olarak niteledikleri Hollywood filmleriyle başladıkları sansür politikasını bugün internet ve yabancı kökenli kanalların yasaklanması ile sürdürüyor. Sansürü uygulamak için her yolu deneyen yetkililer, okullarda öğretmenlerden, çocukları akşam televizyon önünde vakit geçirmekten alıkoymak için fazla ev ödevi vermelerini istiyor.