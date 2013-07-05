İran: Mısır halkının siyasi görüşüne saygı duymaktayız

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyed Abbas Araghci, Mısır'daki son gelişmelere değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti Mısır'daki gelişmeleri dikkatle izlemekte, Mısır'ın anlayışlı, medeni ve tarih yaratan halkının siyasi görüşüne saygı duymakta ve halkın meşru taleplerinin karşılanması gerektiğine vurgu yapmaktadır" dedi.

Sözcü Araghci, Mısır'daki gelişmeler sürecinin gelecekte Mısır halkının menfaatine ve yararına olacak şekilde devam etmesini umduklarını belirterek, bu ülkede demokratik sürecin dakik bir biçimde izlenmesi ve devrimin kazanımlarının korunması suretiyle halkın, siyasi partilerin, grupların ve etkili akımların isteklerinin dikkate alınması ve böylece Mısır'daki çeşitli halk kesimleri ile sivil toplum örgütlerinin katılımının en fazla oranda sağlanması gerektiğini ifade etti.

Araghci, "Şüphesiz Mısır'ın dirençli halkı, dirayeti ve basireti ile bu zor şartlar altında yabancı güçlere ve Mısır'ın bağımsızlığına ve azametine düşman olanlara fırsat vermeyecektir." diye de konuştu.