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Dünya

İRAN, MERKEL'İN UÇAĞINA ENGEL OLDU BERLİN (A.A)

31 Mayıs 2011 12:25

-İRAN, MERKEL'İN UÇAĞINA ENGEL OLDU BERLİN (A.A) - 31.05.2011 - İran'ın, Hindistan'a giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağının uçuş iznini geçici olarak çektiği, Merkel'in uçağının Yeni Delhi'ye inmeden önce iki saat Türkiye üzerinde tur atmak zorunda kaldığı belirtildi. Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabında, İran'ın Başbakan'ın uçağına geçici olarak izin vermediğini yazarak, "Hindistan gezisine olağandışı bir başlangıç oldu" dedi. Merkel'le birlikte seyahat eden Reuters muhabiri de İran'ın daha önce verdiği izni, uçak İran hava sahasına girmeden kısa süre önce çektiğini belirtti. Angela Merkel'le birlikteki Alman heyeti, durumu "koordinasyon sorunlarına" bağladı. Almanya Başbakanı'nın uçağından önce Berlin'den ayrılan ikinci bir uçağınsa Hindistan'a sorunsuz ulaştığı kaydedildi. Merkel, Hindistan'da iki gün temaslarda bulunacak.

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