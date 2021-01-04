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Dünya

İran medyası: Devrim Muhafızları, Güney Kore tankerine el koydu

04 Ocak 2021 15:12

T24 Dış Haberler

İran medyası, Devrim Muhafızları Donanması'nın bir Güney Kore tankerine el koyduğunu ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre tankere "İran sularını kirlettiği için" el konuldu. 

The Guardian'ın aktardığına göre iki denizcilik şirketi, Güney Kore bandıralı MT Hankuk Chemi'ye el konulmuş olabileceğini ifade etti. 

MarineTraffic.com'a göre MT Hankuk Chemi, pazartesi öğle saatlerinden bu yana İran'ın Bandar Abbas limanı açıklarında görünüyor.

İran, bugün 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerini ihlal etmeye devam ederek, yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu.

 

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