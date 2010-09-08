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Dünya

İRAN MECLİSİ'NDEN AHMEDİNEJAD'A ELEŞTİRİ TAHRAN (A.A)

08 Eylül 2010 17:35

-İRAN MECLİSİ'NDEN AHMEDİNEJAD'A ELEŞTİRİ TAHRAN (A.A)- 08.09.2010- İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın dış politikanın yapısına yönelik uygulamalarını eleştirdi. İran Meclisindeki 290 milletvekilinden 122'si yayımladıkları ortak bildiride, dış politikadaki yeni atamaları eleştirerek Ahmedinejad'dan kararlarını gözden geçirmesini talep etti. Bildiride, Dışişleri Bakanlığının görev alanı paralelindeki atamaların Anayasaya aykırı olduğu görüşüne yer verildi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney bir süre önceki konuşmasında, Ahmedinejad hükümetini övmüş, ancak dış politikada ikiliğe neden olabilecek uygulamalardan kaçınılması uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ise atamaların dış politikanın yapısıyla uyuşmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Ortadoğu, Asya, Afganistan ve Hazar Denizi konularında özel temsilciler atamıştı. Bu arada Mutteki'nin istifa ettiği haberleri Dışişleri Bakanlığınca yalanlandı.

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