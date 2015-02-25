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Dünya

İran maket Amerikan gemisi batırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu başlattığı askeri tatbikatta, maket Amerikan uçak gemisini onlarca füzeyle vurarak batırdı

25 Şubat 2015 15:14

İran, ülkenin güneyindeki stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı.

’Yüce Peygamber 9’ adıyla başlatılan tatbikatın ilk gününde, gerçek büyüklüğüyle aynı boyutta yapılmış Amerikan uçak gemisi batırıldı. ABD Donanması'ndaki Nimitz sınıfı uçak gemilerinden model alınarak yapılan maket geminin, 33 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan tatbikatta, Hürmüz Boğazı’na yerleştirilmiş maket Amerikan gemisi ilk önce kıyıdan fırlatılan füzelerle hedef alındı. Ardından gemi, füze ve roketlerle donatılmış onlarca sürat botu tarafından vuruldu.

Tatbikat kapsamında nokta atışı yapabilen ve akıllı füzeler taşıyan helikopterden 'ABD gemisi'ne atışlar yapıldı.

Tatbikatın diğer aşamasında onlarca hücum bot tarafından geniş bir alana 10 dakika boyunca mayınlar yerleştirildi.

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