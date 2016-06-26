İran lideri Hamaney: IŞİD, İran'a karşı kuruldu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, IŞİD'in İran devletini şiddet yöntemleriyle devirmek için kurdurulduğunu iddia etti.

Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı bir toplantıda konuşan Ayetullah Hamaney, IŞİD’in kuruluşundaki asıl amacın İran’a saldırmak olduğunu savundu.



DHA’nın haberine göre; Hamaney, “IŞİD gibi radikal örgütlerin Suriye ve Irak’ta oluşturulmasının ana hedefi İran’a saldırmaktı, ancak İran’ın gücü bu örgütleri doğdukları topraklara sıkıştırdı” diye konuştu.



İran’dan Suriye’ye gidip çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin “Allah yolunda cihat” ettiğini söyleyen Hamaney, “İranlı bazı gençler rahat yaşamlarından vazgeçip Allah yolunda hayatlarından geçiyor, bu tarihin en ilginç olaylarından biridir” dedi.