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Dünya

'İran Kuzey Kore'de atom bombası denedi'

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı İran'ın atom bombası denemesi yaptığı iddia edildi.

04 Mart 2012 18:08

 

T24 - Nükleer programı nedeniyle başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı İran'ın atom bombası denemesi yaptığı iddia edildi. İddiaya göre, Kuzey Kore 2010 yılında İran adına atom bombası denemesi yaptı.
 
ntvmsnbc'nin Die Welt'ya dayandırdığı habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın Washington'da ABD Başkanı Barack Obama'yla "İran'a askeri müdahale" pazarlığı yapacak. Netanyahu-Obama görüşmesi öncesi Alman Die Welt gazetesinden İran'ın nükleer programıyla ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. Kuzey Kore 2010 yılında iki atom bombası denemesi yaptı. Söz konusu denemelerden biri İran adına gerçekleştirildi.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü'nün (CTBTO) verilerine göre, nükleer programı denetlenemeyen Kuzey Kore, 2010 yılında biri İran adına olmak üzere iki atom bombası denemesi gerçekleştirdi.

İsveçli nükleer fizikçi Lars-Erik de Geer, Güney Kore, Japonya ve Rusya'da havada yaptığı izotop ölçümlerinde Kuzey Kore'nin 2010 yılında yaptığı iki nükleer denemede zenginleştirilmiş uranyum kullandığını tespit etti.

 

'Uranyumu Pakistan verdi'

 

İsveçli fizikçi Geer, Kuzey Kore'nin 2006 ve 2009 yıllarında yaptığı iki nükleer denemede platin kullandığına dikkati çekerek, 2010 yılındaki denemelerde platinin yerini uranyumun aldığını belirtti. Geer, Kuzey Kore'nin 2010 yılında Pakistan'ın yardımıyla zenginleştirilmiş uranyum elde ettiğini de iddia etti.

Alman Savunma Bakanlığı uzmanı Hans Rühle de, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada bazı istihbarat örgütlerinin, Kuzey Kore'nin İran adına nükleer deneme yaptığı bilgilerini kendileriyle paylaştığını söyledi.

 

'Atom bombası emrini Humayni verdi'

 

Atom Enerjisi Kurumu'nun ele geçirdiği bir belgeye göre ise, İran'da Şah rejiminin devrilmesinin ardından Ayetullah Humeyni'nin 1984 yılında atom bombası üretilmesi emrini verdiği savunuldu.

 

 

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