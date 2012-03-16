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Dünya

İran küresel ticaretten dışlanıyor

ABD ve müttefikleri İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçluyor. İran ise bu iddiayı reddediyor.

16 Mart 2012 10:00

 

T24 - Küresel düzeyde bankacılık işlemlerini idare eden Swift adlı kuruluş, İran'a yönelik ambargolar çerçevesinde bu ülkenin bankalarını yarından itibaren sistemden dışlayacaklarını duyurdu.

Swift ambargosunun yürürlüğe girmesiyle, İran mali anlamda tecrit edilecek ve resmi bankacılık kanallarından İran'a para gönderip, almak imkânsız hale gelecek.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; ambargonun özellikle petrol endüstrisini vurması bekleniyor. Ancak ülke dışında İranlılar'ın memleketlerine para göndermesi de çok zorlaşacak.
ABD ve müttefikleri İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçluyor. İran ise bu iddiayı reddediyor.

Tahran yönetimi geçen hafta, altı büyük güçle nükleer programı konusunda müzakere yapmayı kabul etti. Ancak görüşmeleri tarihi ve yeri belirlenmedi.

Belçika merkezli, Dünya Bankalar Arası Mali Telekomünikasyon Kurumu Swift, mali sistemi bir arada tutan 'tutkal' diye tanımlanıyor.
Swift'in İran bankalarına ambargosu yarın Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak.

 

Altınla ödeme

 

İran ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlı. Çin ve Hindistan, İran'dan petrol satın almaya devam edeceğini duyurmuştu.

Ancak Swift'in ambargosuyla Çin ve Hindistan petrol bedelini altınla ödemek zorunda kalacak.

İranlı işadamı Murtaza Masumzade, Swift'in bu adımıyla İranla iş yapmanın imkânsız hale geleceğini söyledi.

Swift Yönetim Kurulu Başkanı Lazaro Campos, "Bankaları sistemden dışlamak Swift adına daha görülmemiş bir adım. Bu, İran'a karşı uluslararası mali ambargoların doğrudan sonucudur." dedi.

 

 

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