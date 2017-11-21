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Kültür-Sanat

İran Kültür Bakanı, Nurgül Yeşilçay'ın film kadrosundan çıkarılmasını istedi

"Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti; yetkililer buna rağmen projeye onay verdiler"

21 Kasım 2017 13:59

İran Kültür Bakanı Abbas Salihi, 'Güzel Cin' adlı filmde rol alan Nurgül Yeşilçay’ın kadrodan çıkartılmasını istedi. Yapımcı Mehrdad Farid ise, “Bu mümkün değil. Film bitti ve yakında vizyona girecek” dedi.

Nurgül Yeşilçay'ın, İran'lı yönetmen Bayram Fazlı ile çalıştığı 'Güzel Cin' adlı filmin çekimleri İsfahan'da tamamlandı. Ancak Takvim'in aktardığına göre, filmle ilgili ilginç bir tartışma İran'da gündem yarattı.

Yapımcı Mehrdad Farid, "İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, bana ve yönetmen arkadaşımız Bayram Fazlı'ya filmden Nurgül Yeşilçay'ı çıkarmamızı istedi. Oyuncu kadrosunda veya çekimlerde herhangi bir değişiklik yapmak imkânsız. Senaryoyu İran Sinema Örgütü'ne sunup filmin üretim lisansı için başvurduğumuzda Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti. Yetkililer buna rağmen projeye onay verdiler" dedi.

Farid, 'Güzel Cin' filminin Türk ve İran ortak yapımı olduğu için projede tek taraflı değişiklik yapamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Film için İran ve Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinde de gala töreni düzenleyeceklerini belirten yapımcı, 'Güzel Cin'i Şubat 2018'de Tahran'da düzenlenecek olan Fajr Film Festivali'nde de sunmayı planladığını söyledi.

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