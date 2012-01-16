-İran, Körfez'deki komşularını uyardı TAHRAN (A.A) - 16.01.2012 - İran, Körfez'deki komşularını, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olan İran ham petrolünün yerine üretim yapmaları halinde bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu. İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) temsilcisi Muhammed Ali Hatibi, komşu ülkelerin İran ham petrolünün yerine petrol üretimini artırması halinde bu davranışı "dostça bir davranış olarak kabul etmeyeceğini" belirtti. Hatibi, İran'da yayımlanan Şark gazetesine yaptığı açıklamada, "Körfez ülkelerinin İran petrolünü ikame etmesi halinde, Hürmüz Boğazı da dahil bölgede olacakların baş sorumlusu durumuna düşeceğini" söyledi. İranlı yetkili, "Arap komşularımız Amerikalı ve Avrupalı maceracılarla işbirliği yapmamalı" dedi. Dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Petrol Bakanı Ali El Neymi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde artan talebi karşılayabileceğini bildirmişti. ABD, nükleer programı nedeniyle İran'a petrol ambargosu uygulama kararı almıştı. İran, buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu. Dünyadaki günlük petrol tankeri trafiğinin üçte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.