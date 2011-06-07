İran Kızıldeniz'e savaş gemisi gönderdi

T24 - İran, Kızıldeniz’e denizaltı ve savaş gemisi gönderirken, ABD'den "endişe verici değil" açıklaması geldi.



Kızıldeniz’de sular ısınıyor. Fars Haber Ajansı, İran'ın Kızıldeniz'e denizaltı gönderdiğini, donanmaya ait savaş gemilerinin de denizaltılara eşlik ettiğini duyurdu.



İran Ordusunun Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların, önceden belirlenen program kapsamında uzun süre kalacağı uluslararası sularda bilgi toplayacağı belirtildi.



Geçen ay Aden Körfezine ulaşan denizaltıların, daha sonra Kızıldeniz'e girdiği ve buradaki yabancı ülkelere ait savaş gemilerini takip ederek onlar hakkında da bilgi toplayacağı kaydedildi.



İran, Şubat ayında da iki savaş gemisini Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e göndermişti.





ABD ENDİŞE DUYMUYOR



Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü albay David Lapan, İran'ın Kızıldeniz'e denizaltı yolladığını teyit etti.



Tahran'ın kaç tane denizaltı yolladığını belirtmeyen Lapan, "Durum, ABD açısından endişe verici değil" diye konuştu.



