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Dünya

İRAN KENDİ UÇAKSAVAR FÜZELERİNİ GELİŞTİRİYOR TAHRAN (A.A)

10 Kasım 2010 21:34

-İRAN KENDİ UÇAKSAVAR FÜZELERİNİ GELİŞTİRİYOR TAHRAN (A.A) - 10.11.2010 - İran Devrim Muhafızyları komutanı General Hasan Mansuryan, "Kendi uçaksavar sistemi füzelerimizi geliştiriyoruz" dedi. Rusya'nın BM yaptırımlarına uyarak S-300 füzelerini İran'a satmaktan vazgeçmesi üzerine İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı General Mansuryan, "İran"ın kendini savunmada İran üretimi silahlarla yeterli güce sahip olduğunu" vurguladı. Rusya'nın, İran'a füze satmasına ABD ile İsrail kesinkes karşı çıkmışlardı. İran'ın hızla geliştirdiği savunma sanayisinin niteliği bağımsız kaynaklarca bilinemiyor. Rusya, İran'a önemli S-300 füzeleri satma anlaşmasını 3 yıl önce tamamlamıştı. BM, nükleer silah geliştirebileceği iddiasıyla ABD öncülüğünde İran'a yaptırım kararı almış bulunuyor.

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