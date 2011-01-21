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İRAN KATI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2011 16:03

-İRAN KATI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İran, nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile İstanbul'da başlayan görüşmelerde uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması konusunu tartışmayı kabul etmeyeceğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre, İran heyetinde yer alan üst düzey yetkili Mesud Zührevand, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerinin dondurulması ya da askıya alınmasıyla ilgili görüşmelerin yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Zührevand, konunun şu ana kadar görüşülmediğini ya da diğer taraflarca gündeme getirmediğini belirterek, "İran'ın nükleer hakları tartışılamaz" dedi.

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