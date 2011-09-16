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Dünya

İran, 'kadına şiddet'i idamla cezalandırdı

Genç bir kadını, evlilik teklifini reddettiği için öldüren İranlı, halkın önünde idam edildi.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Genç bir kadını, evlilik teklifini reddettiği için öldüren İranlı, halkın önünde idam edildi.



İran’da üniversite arkadaşı olan genç kızı evlilik teklifini reddettiği için bıçaklayarak öldüren mahkûm asılarak idam edildi. İnfaz başkent Tahran’da halkın gözü önünde  gerçekleştirildi.


Habertürk'ün haberine göre; Üniversitede okuyan ‘Kuşa’ adlı genç, aynı okuldan ‘Mahsa’ adlı kız arkadaşına geçtiğimiz 7 Temmuz tarihinde evlenme teklifinde bulundu. Ancak Mahsa, bu teklifi geri çevirdi. Genç kızın, mezun olduktan sonra ülkeyi terk edeceğini öğrenen Kuşa, bıçağa sarıldı.


Talihsiz kızı gözünü kırpmadan katleden Kuşa, tutuklandı. Gencin idam cezası, başkent Tahran’da dün yüzlerce kişinin gözleri önünde infaz edildi.


Kuşa, cinayetten sonra çıkartıldığı mahkemede, “Mahsa’ya ilk görüşte âşık olmuştum. Benimle evlenmesini istedim. Kabul etmeyince bıçakladım” demişti.


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