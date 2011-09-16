İran, 'kadına şiddet'i idamla cezalandırdı

T24 - Genç bir kadını, evlilik teklifini reddettiği için öldüren İranlı, halkın önünde idam edildi.





İran’da üniversite arkadaşı olan genç kızı evlilik teklifini reddettiği için bıçaklayarak öldüren mahkûm asılarak idam edildi. İnfaz başkent Tahran’da halkın gözü önünde gerçekleştirildi.



Habertürk'ün haberine göre; Üniversitede okuyan ‘Kuşa’ adlı genç, aynı okuldan ‘Mahsa’ adlı kız arkadaşına geçtiğimiz 7 Temmuz tarihinde evlenme teklifinde bulundu. Ancak Mahsa, bu teklifi geri çevirdi. Genç kızın, mezun olduktan sonra ülkeyi terk edeceğini öğrenen Kuşa, bıçağa sarıldı.



Talihsiz kızı gözünü kırpmadan katleden Kuşa, tutuklandı. Gencin idam cezası, başkent Tahran’da dün yüzlerce kişinin gözleri önünde infaz edildi.



Kuşa, cinayetten sonra çıkartıldığı mahkemede, “Mahsa’ya ilk görüşte âşık olmuştum. Benimle evlenmesini istedim. Kabul etmeyince bıçakladım” demişti.





