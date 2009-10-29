İran kadın-erkek eşitliğinde Türkiye'den üstün

Ekonomik ve siyasi iktidar açısından kadınların erkeklerden en geride olduğu ülkeler arasında Türkiye; Suriye ve İran’ın altında 129. sırada yer aldı.



Dünya Ekonomik Forumu, 2009 Cinsiyet Uçurumu Raporu’nu açıkladı. Kadınların ekonomi ve siyasete katılımını 134 ülkede mercek altına alan rapora göre, ekonomik ve siyasi iktidar açısından kadınların erkeklerden en geride olduğu ülkeler arasında Türkiye; Suriye ve İran gibi ülkelerin altında yer aldı. Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İzlanda ise listenin en üst sırasında yer aldı.



Forumun Kadın Liderler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı Başkanı Sadiye Zahidi, “Sıralamada 0.83 puan alan İzlanda birinci sırada. Bu, İzlanda’da cinsiyetler arasıdaki uçurumun yüzde 83 oranında kapatılmış olduğu anlamına geliyor. Listenin sonunda ise 0.47 puan alan Yemen var. Bunun anlamı da şu; Yemen’de kadın ve erkek arasındaki uçurum sadece yüzde 47 oranında kapatılabilmiş” dedi.



Genel değerlendirmede 134 ülke arasında 129’uncu sırada olan Türkiye’nin altında yalnızca Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad ve Yemen yer aldı.



Yayımlanan endekse göre, İzlanda yüzde 82.8’lik bir skorla, yüzde yüz toplumsal cinsiyet eşitliğine en yakın seviyeye ulaştı. Afrika ülkeleri Lesoto ve Güney Afrika ise ilk kez endeksin ilk 10 ülkesi arasında yer aldı. Listenin ilk 10’u arasına giren diğer ülkeler ise Yeni Zelanda, Danimarka, İrlanda ve Filipinler oldu.



Öte yandan Türkiye, yüzde 46.1’lik skorla Katar, Mısır, Mali, İran, Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad ve Yemen ile birlikte “toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından en kötü durumda olan ülkeler” arasında yer aldı.



Listede, birçok ülkenin cinsiyet eşitliği doğruştusunda gelişme gösterdiği, ancak hiçbir ülkenin ekonomik fırsat ve katılımcılık, siyasi güç, eğitim ve sağlık alanlarındaki farklılığı tamamen kapatamadığı belirtildi.