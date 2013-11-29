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İran istihbarat'ı ile MİT, Kürt sorunu için işbirliği mi yapıyor?

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, 'Esad rejimi ile ilişkilerinizi düzeltmeye katkıda bulunabiliriz' dedi

29 Kasım 2013 14:06

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, Diplomasi Muhabirleri Derneği ile kahvaltıda bir araya geldi. Bikdeli, Kürt sorununu bir "bölge sorunu" olduğunu vurgulayarak, sorunun "komşulara da danışılarak çözülmesi gerektiğini söyledi. İran istihbarat örgütünün (MOIS) MİT ile yakın işbirliği içinde olduğunu da söyleyen Büyükelçi, "hiç kimse istihbarat alanındaki bu işbirliğini karanlık noktamız olarak göstermek hakkına sahip değildir" dedi.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre,  Büyükelçi Bikdeli, Türk hükümetinin yaptığı Kürt açılımı konusundaki soruyu, açılımın özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde "Türk halkının istekleri doğrultusunda gelişmekte olduğunu" söyledi. Bikdeli, "Devamlı şunu vurguladık; Kürt sorunu bölgesel bir sorundur. Dolayısıyla bölge ülkeleri ile danışılması gereken bir konudur" dedi.

 

'Türkiye- İran İlişkileri mezheplerin işbirliğinin örneği'

 

İran'ın "Şii bir ülke" olduğunu vurgulayan İran Büyükelçisi, şöyle dedi; "Şii bir ülke ve İslami devrim yaşayan bir ülke olarak İran, kesinlikle İslam dininden en fazla karlı çıkacak ülke olacaktır. İran ve Türkiye arasındaki kardeşçe ilişkiler İslam dünyasında mezheplerin bir arada yaşamasının en önemli örneğidir" dedi.

 

'İranlı komutan Kandil'i ziyaret etmedi'

 

Türkiye-İran ilişkilerinin bazı çevreler tarafından "günlük tüketim" için kullanıldığını, medyada iç politika bağlantılı bu tip haberlere itibar edilmemesi gerektiğini de söyleyen Bikdeli, "İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın altı kez Kandil'e gittiğini iddia edenler ne İran'ı, ne Devrim Muhafızlarını, ne de Komutanı tanımıyorlar" dedi.

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