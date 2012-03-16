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Dünya

İran: İsrail savaşta bir hafta dayanamaz

Fars Haber ajansının haberine göre, Salihi Danimarka televizyonuna verdiği demeçte İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerini değerlendirdi.

16 Mart 2012 19:18

 

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İsrail'in gerçek bir savaşta bir hafta dahi dayanamayacak kadar küçük olduğunu söyledi. Salihi, "İsrailliler böyle bir hatanın sonları olacağını çok iyi biliyor" dedi.
 
İsrail'i tehditlerini hayata geçirmemesi konusunda uyaran Salihi, saldırı durumunda İran'ın tüm gücünü kullanarak cevap vereceğini belirtti.
 
Salihi, ''İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısı bu rejimin bir hafta içinde yok olmasıyla sonuçlanır. İsrailliler böyle bir hatanın sonları olacağını çok iyi biliyor'' dedi. 
 
 

Restleşme devam etti

 
 
İsrail, nükleer programı nedeniyle İran'a yönelik askeri saldırının gerektiğinde hayata geçirilmek üzere masada tutulan bir seçenek olduğunu her defasında dile getiriyor. Tahran yönetimi ise, saldırıya uğraması halinde İsrail'in hiçbir noktasının güvende olmayacağını açıklamıştı. 
 
 

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