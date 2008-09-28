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Dünya

'İran, Irak ile ABD'nin anlaşmasını engellemeye çalışıyor'

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker, İran'ın ABD ile Irak arasında müzakere edilen yeni güvenlik anlaşmasını engellemeye çalıştığı iddiasında bu

28 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker, İran'ın ABD ile Irak arasında müzakere edilen yeni güvenlik anlaşmasını engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Associated Press ajansına demeç veren Crocker, Tahran'daki dini ve siyasi liderlerin sürekli yaptığı açıklamaların, İran'ın Irak ile ABD arasındaki müzakerelere karıştığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Büyükelçi Crocker, İran'ın olayları kontrol edebilmek Irak'ı "devre dışı" bırakmak istediğini savundu. Irak ile ABD arasında yapılacak anlaşma, Irak'taki ABD askeri varlığının geleceğini yakından ilgilendiriyor.

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