İran internet yasaklarında rekor kırdı!

Kargozaran gazetesinin haberine göre, Başsavcılık danışmanı Abdülsamed Horamabadi, 5 milyondan fazla internet sitesine erişimin yasaklandığını, bunların çoğunun ahlak dışı ve antisosyal olduğunu söyledi.



Horamabadi, "Düşmanlar dini kimliğimize saldırmak için interneti kullanıyorlar" dedi.



İranlı yetkililer, uzun yıllardan beri internet sağlayıcılarının sadece pornografik sitelere değil, İran'da ve yurt dışında kurulu siyasi internet sitelerine de erişimin yasaklanması için sistemlerine filtre yerleştirmelerini zorunlu kılıyor.



Servis sağlayıcılarının koydukları bu filtreler düzenli olarak güncellenirken, giriş yasağı adres veya anahtar kelimelerle etkili olduğundan, yasak kelime içeren masum siteler de bundan payını alıyor.



İnternet kullanıcıları, bu filtre engelini aşmak için sitelere dolaylı giriş olanağı sağlayan programlar da kullanabiliyor.



İran İletişim Bakan Yardımcısı Muhammed Hacepur, 70 milyon nüfuslu ülkede 21 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu açıkladı.