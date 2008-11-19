T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İran internet yasaklarında rekor kırdı!

Türkiye'de erişimi engellenen site sayısı bin 112'yken, İran'daki yasaklı site sayısı 5 milyonu aştı.

19 Kasım 2008 02:00

Kargozaran gazetesinin haberine göre, Başsavcılık danışmanı Abdülsamed Horamabadi, 5 milyondan fazla internet sitesine erişimin yasaklandığını, bunların çoğunun ahlak dışı ve antisosyal olduğunu söyledi.

Horamabadi, "Düşmanlar dini kimliğimize saldırmak için interneti kullanıyorlar" dedi.

İranlı yetkililer, uzun yıllardan beri internet sağlayıcılarının sadece pornografik sitelere değil, İran'da ve yurt dışında kurulu siyasi internet sitelerine de erişimin yasaklanması için sistemlerine filtre yerleştirmelerini zorunlu kılıyor.

Servis sağlayıcılarının koydukları bu filtreler düzenli olarak güncellenirken, giriş yasağı adres veya anahtar kelimelerle etkili olduğundan, yasak kelime içeren masum siteler de bundan payını alıyor.

İnternet kullanıcıları, bu filtre engelini aşmak için sitelere dolaylı giriş olanağı sağlayan programlar da kullanabiliyor.

İran İletişim Bakan Yardımcısı Muhammed Hacepur, 70 milyon nüfuslu ülkede 21 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24