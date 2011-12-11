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Dünya

İran insansız uçağı ABD'ye iade etmeyecek TAHRAN (A.A)

11 Aralık 2011 11:53

-İran insansız uçağı ABD'ye iade etmeyecek TAHRAN (A.A) - 11.12.2011 - İran silahlı kuvvetlerinin, İran hava sahasına girdikten sonra ele geçirdiği ABD'ye ait insansız casus uçağını iade etmeyeceği bildirildi. İran devlet televizyonuna bugün konuşan, İran'ın seçkin askeri gücü Devrim Muhafızları'nın Başkan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Selami, uçağın ABD'ye iade edilmeyeceğini söyledi. İnsansız ABD uçağının İran'ın hava sahasını ihlal etmesini ''saldırgan bir eylem'' olarak nitelendiren Selami, ayrıca ABD'ye ''daha büyük bir karşılık verme'' uyarısında bulundu, ancak bu karşılığın ne olacağı konusuna açıklık getirmedi. İran devlet radyosu, Afganistan sınırına 225 kilometre mesafede bulunan Kaşmar kasabasının doğusundaki İran hava sahasında insansız bir hava aracının belirlendiğini duyurmuştu. İran devlet televizyonunun 8 Aralık Perşembe günkü yayınında da RQ-170 Sentinel olarak adlandırılan insansız hava aracını inceleyen İranlı yetkililerin görüntülerine yer verilmişti. İnsansız hava uçağının ABD'ye ait olduğu, Amerikalı yetkililerce yapılan açıklamalarla doğrulandı.

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