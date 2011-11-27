-İran İngiltere ile diplomatik ilişkilerini düşürdü TAHRAN (A.A) - 27.11.2011 - İran Meclisi, İngiltere ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesini öngören tasarıyı ana hatlarıyla kabul etti. İngiltere ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlık seviyesine düşürmeyi öngören tasarıyı bugün görüşen Meclis, oy çokluğuyla bu yönde karar verdi. 290 sandalyeli İran Meclisinde yapılan oylamada hazır bulunan 206 milletvekilinden 12'si oylamaya katılmazken, 179 milletvekili tasarı lehinde oy kullandı. Sadece 4 milletvekilinin tasarıya ''hayır'' dediği oylamada 11 milletvekili de çekimser kaldı. Hükümetin de karşı çıktığı, İngiltere ile ilişkilerin tamamen kesilmesi önerisi ise kabul edilmedi. Bunun için yapılan oylamada 64 milletvekili ilişkilerin tamamen kesilmesine karşı çıkarken, 49 milletvekili tasarı lehinde oy kullandı. Kabul edilen tasarıya göre, İngiltere ile ekonomik ve ticari ilişkiler de en az seviyeye düşürülecek.