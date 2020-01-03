İran'ın Türkiye Büyükelçisi Farazmand: Trump ve Pompeo çok erken sevindi, bu uzun sürmeyecek

İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Farazmand, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "çok erken sevindiğini, ancak bu sevincin çok uzun sürmeyeceğini" ifade etti.

CNN Türk'ten Sena Alkan'a konuşan Farazmand, Süleymani'ye yapılan operasyonun "Trump döneminde alınan en kötü kararların başında geldiği" yorumunda bulundu.

Operasyonu "cinayet" ve "terör" olarak nitelendiren Farazmand, Beyaz Saray'ın emrine "Aptalca bir karar, aptalca bir hareket" dedi.

İran'ın Türkiye Büyükelçisi," Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye ait, bunun bedelini ödeyecekler. ABD korkmalı" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın geçmişte diplomasi çağrısında bulunduğunu söyleyen Farazmand, "Her zaman diplomasi kapısının açık olmasına inanan taraf bizdik, ancak kapıyı kapatan ABD oldu" dedi.