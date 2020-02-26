İran'ın sınır komşusu Van’da Koronavirüs paniği: Maskeler seyyar satıcılara düştü

Van’da Koronavirüs (Kovid-19) paniği yaşayanlar eczanelere koşup ağız maskeleri bitirince, maskeler artık sokaklarda satılmaya başlandı.

Koronavirüs'ün (Kovid-19) İran’da yaygınlaşması üzerine İran’a sınır komşusu olan ve her yıl on binlerce İranlı turist tarafından ziyaret edilen Van’da korona paniği yaşanıyor. Geçen hafta 5 kişinin Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınması ve bölge araştırma hastanesinde Koronavirüs (Kovid-19) için karantina alanı ilan edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı da İran sınır kapısının kapatıldığını açıkladı.

Özellikle Nevroz günleri nedeniyle Mart ayında Van’a akın eden on binlerce İranlı turist yoğun olarak büyük alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyor. İranlıların Van’a gelmesi nedeniyle bütün otellerde doluluk yaşandığı için birçok kişi konaklayacak otel dahi bulamıyor.

Geçmiş yıllarda İranlıların Van’a ziyaretlerinden büyük bir memnuniyet duyan Van halkında bu yıl İranlı paniği yaşanıyor. Koronavirüs'ten (Kovid-19) korunmak isteyen Vanlılar eczanelerden maske talebinde bulunuyor. Durumu fırsat bilen kişiler, daha önce tanesi 1 liraya satılan maskeleri 10 liradan, tanesi 2-3 liraya satılan maskeleri ise 20 liradan satmaya başladı.

SES: Maskelerin koruyuculuğu yok

Gazete Duvar'ın haberine göre Van SES Şube Başkanı Sezer Ören, sağlığa uygunluk kurallarının sağlanması, risk gruplarının belirlenmesi ve ondan sonra da sağlık ekiplerince korucu donanım sağlanması gerektiğini söyledi. Ören “Yetkililer şu ana kadar net bir açıklamada bulunmadığı için toplumda büyük bir tedirginlik var ve herkes kendi önlemini almaya çalışıyor. İşte bu yüzden maske fiyatlarında patlama var. Bu maskelerin koruyuculuğu yok. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Van’da görüşülen eczaneciler, korona virüs maskelerinin satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Bazı yurttaşların toplu bir biçimde maske almak istediğini ancak genel ihtiyacı karşılamak için toplu olarak satış yapmadıklarını söyleyen eczacılar, bir hafta içinde tüm maskelerin tükendiğini kaydetti.