İran'ın dini lideri Hamaney'den 'tokat yemiş Trump' paylaşımı

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Devrim Muhafızları'nın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından resmi internet sitesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın suratına bir tokat izi montajlanmış görüntüsünü paylaştı. Görüntünün altında büyük harflerle İngilizce olarak, "Attığımız sadece bir tokattı" ifadeleri yer aldı.

8 Ocak'ta yapılan paylaşımın altında Hamaney'in imzasıyla şu ifadeye yer verildi:

"İntikam ve bunun benzeri şeyler başka bir durum. Dün akşam onlara bir tokat attık. Yüzleşmemiz gereken şey ABD'nin bölgedeki yozlaştırıcı varlığının bitmesi gerektiği. Askeri hamleler yaptıklarının karşılığını veremez"

Donald Trump, saldırıların ertesi gününde İran kriziyle ilgili ılımlı mesajlar vermişti.