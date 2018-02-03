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Dünya

"İran ile Türkiye arasındaki yanlış anlaşılmalar azaldı"

"Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz"

03 Şubat 2018 20:16

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Türkiye ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz" dedi. Körfez ülkeleri, Umman, Kuveyt ve Katar'la yakın ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Kasımi,  yalnızca Suudi Arabistan'la sorun yaşadıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Kasımi, İran'ın Tesnim Haber Ajansında yer alan açıklamasında, ülkesinin Türkiye ve bölge devletleriyle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında bölge devletlerinden Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Pakistan, Afganistan ve Kafkasya'daki ülkelerle ilişkilerine değinen Kasımi, gelinen aşamada önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.

"Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı"

Türkiye ile de yakın diyalog içinde olduklarına vurgu yapan Kasımi, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerimiz önceki yıllara göre daha iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıllardaki yanlış anlaşılmalar azaltıldı. Hâlihazırda Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz."

Kasımi, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da IŞİD'in buralarda etkisiz hale getirilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Körfez ülkelerinden Umman, Kuveyt ve Katar ile de yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Kasimi, bölgede yalnızca Suudi Arabistan ile sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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İran Dışişleri Bakanı Behram KasımiTürkiyekörfez ülkeleri

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