İran ile Rusya'dan ABD'yi kızdıracak adım

İran ve Rusya’nın savunma ve askeri alandaki mevcut işbirliğini daha da geliştirmeyi ele alacakları bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere üst düzeydeki bir askeri heyetle birlikte yarın Rusya’ya gidecek.

Rusya Savunma Bakanı Anatoli Eduardovic Serdyukov’un resmi daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Neccar’ın Rus yetkililerle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut savunma ve askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alınacağı ifade edildi.

Neccar’ın Rusya Genelkurmay Başkanlığında da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Bu arada, basına yansıyan bilgilere göre, Rus yapımı S-300 füzelerini kapsayan uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ilgili olarak taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Rusya, 2007’de 700 milyon dolar karşılığında orta menzilli hava savunma sistemi olan Tor-M1 füzelerini İran’a satmıştı.

Savaş uçakları başta olmak üzere Rus yapımı diğer silahlar, İran’ın savunma sistemlerinin bir bölümünü oluşturuyor.

Avrupa ülkeleri ve ABD’nin askeri alanda da ambargo uyguladığı İran, son yıllarda yerli savunma sistemlerine ağırlık vererek ordunun ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamaya çalışıyor.

İran Savunma Bakanlığı, 11 Şubattaki son açıklamasında, "aynı anda birden çok hedefe kilitlenerek söz konusu hedefleri çok uzak noktadayken imha edebilme özelliğine sahip uzun menzilli hava savunma sistemi ürettiğini" bildirmişti.



