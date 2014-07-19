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Dünya
Deutsche Welle

İran ile müzakereler uzatıldı

İran ile Altılar Grubu arasında yürütülen nükleer müzakerelerin 24 Kasım’a kadar uzatılmasına karar verildi.

19 Temmuz 2014 15:56


İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında yürütülen nükleer müzakerelerin dört ay daha uzatılmasına karar verildi.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptıkları ortak basın açıklamasında, 24 Kasım 2013 tarihinde Cenevre'de varılan geçici anlaşma kapsamında yoğun görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Son iki hafta içinde Dışişleri Bakanları ve Bakan yardımcılarının da katılımıyla çabaların çok daha fazla yoğunlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Bazı konularda somut ilerlemeler kaydederken ve kapsamlı eylem planı metnini oluşturmak için çalışırken, daha fazla zaman ve çaba gerektiren bazı ana konularda halen çok ciddi farklılıklar bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunurken, Batılı ülkeler İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini sınırlandırmak istiyor.

Şu ana kadar yürütülen müzakerelerde, uranyum zenginleştirme düzeyi, ağır su reaktörlerinin geleceği, santrifüjler, nükleer işbirliği ve yaptırımlar konusunda anlaşmazlıklar çıktı.

Bir sonraki müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yeniden gerçekleştirileceği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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