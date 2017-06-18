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Dünya

İran ile Irak arasında doğalgaz krizi

Irak, İran'ın hiçbir gerekçe göstermeden doğalgaz kesintisi yaptığını öne sürdü

18 Haziran 2017 00:14

Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, ülkedeki elektrik sisteminin düzelmemesininİran'dan kaynaklandığını belirtti.

Fehdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Petrol Bakanlığı, Irak'a doğalgaz vermekte gecikti. Bu da ulusal elektrik sisteminin düzelmemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

İran'ın iki ülke arasında aylar önce imzalanan anlaşmaya göre Irak'a doğalgaz vermesi gerektiğine işaret eden Fehdavi, ülkesinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen İran'ın söz konusu anlaşmaya uymadığını kaydetti.

Iraklı Bakan Fehdavi, İranlı mevkidaşıyla konuyu telefonda görüştüğünü ancak doğalgazın hiçbir meşru gerekçe olmadan verilmediğini savundu.

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