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Spor

İRAN HEYETİ ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 15:54

-İRAN HEYETİ ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Spor Bakanı Dr. Ali Saeedlou ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ziyarette bulundu.  Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Fenerbahçe Kulübü Mali işler Koordinatörü Abdülkadir Kuşin, yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli, kurumsal ilişkiler direktörü Mehmet Sümer ve stat müdürü Ayhan Bak tarafından karşılanan İran kafilesine, stat, soyunma odaları, Fenerium, müze, FBTV ve 1907 tribünü gezdirildi. İran Basketbol Federasyonu Başkanı Mahmoud Mashhoon'un da hazır bulunduğu ziyarette, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseinpour, İstanbul Başkonsolosu Mahmoud Heidari ile İranlı kalabalık bir bürokrat grubu kafilede yer aldı.  Ataşehir'de yapımı devam eden spor salonu hakkında bilgi alan İran kafilesi stattan ayrılmadan önce Ömer Temelli, Dr. Ali Saeedlou'ya, Saeedlou da sarı-lacivertli yöneticiye plaket verdi.  Müzede bulunan anı defterinde duygularını yazan Saeedlou, ziyaretten mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan kafile olarak çok etkilendiklerini dile getirdi.

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