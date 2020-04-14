İran: Günlük Koronavirüs kaynaklı ölümler bir ayda ilk kez 100'ün altına düştü

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İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin bir ayın sonunda ilk kez günlük sayısının 100'ün altına düştüğünü duyurdu. İran'da 24 saat içinde 98 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı ekonomik krizin 7 milyona yakın vatandaşın gelirinde kesintiye yol açtığı İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, işletmelerin aşamalı olarak açılmaya başlayacağını söylemişti.
İran'da güncel Koronavirüs vaka sayısı 73 bini aştı.