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Dünya

İran Genelkurmayı'ndan ABD'ye tehdit

ABD'yi uyaran Tümgeneral Firuzabadi, "ABD, İran'ı ciddi olarak tehdit eder ve aleyhte girişimde bulunursa bölgedeki hiçbir Amerikan askeri ülkesine sağ dönmeyecek" dedi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, İran'a yönelik olası bir ABD saldırısında bu ülkenin bölgedeki askerlerinin hiçbirinin vatanlarına sağ dönemeyeceğini iddia etti.


Tümgeneral Firuzabadi, katıldığı bir törende ABD'nin İran'a yönelik son "saldırı tehdidine" ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Amerikalılar içinde sadece bir grubun savaş taraftarı olduğunu belirten Firuzabadi, "Amerikalıları üç gruba ayıracak olursak onların ikisi İran'ı tehditten yana değil, ama hayalperest olan bir grup var ki bunlar İran'ı tehdit etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.


ABD'nin, İran'ı tehdidi konusunda ciddi adımlar atmasının bu ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunları binlerce kat artıracağını savunan Firuzabadi, "ABD'nin ekonomik sorunlarının artacağını ve bölgedeki pazarları kaybedeceğini" söyledi.


Hata yapmaması konusunda ABD'yi uyaran Tümgeneral Firuzabadi, "ABD, İran'ı ciddi olarak tehdit eder ve aleyhte girişimde bulunursa bölgedeki hiçbir Amerikan askeri ülkesine sağ dönmeyecek" dedi.


Nükleer silahların kullanımı ve yeni nükleer stratejiye ilişkin ABD yönetimince önceki gün yapılan açıklamada, "İran'ın nükleer saldırı kapsamı dışında tutulduğu" yönünde ifadeler kullanılmıştı.


Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Barack Obama'ya atfen, "Bazı ülkelere karşı nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunulduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bu ifadelerin doğru olmamasını ümit ediyorum" diyerek "nükleer tehdide" tepki göstermişti.


"Obama'nın söylediklerini, ABD başkanları arasında eli diğer halkların kanına bulanmış, en nefret edilen ve en büyük katliamları yapan Bush bile söylememişti” diyen Ahmedinejad, Obama'yı “ham ve acemi" olarak nitelemişti.

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