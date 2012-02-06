-İran, gemisini korsanlardan kurtardı TAHRAN (A.A) - 06.02.2012 - İran donanmasının, İran'a ait bir petrol tankerini Aden Körfezi yakınlarında korsanlardan kurtardığı belirtildi. İran devlet televizyonunun dün gece verdiği haberde, tankerin Aden Körfezi açıklarında 35 kadar deniz korsanının saldırısına uğradığı belirtilerek, dün İran donanmasının tankerden imdat sinyali alması üzerine hızla bölgeye hareket ettiği, İran güçlerinin ateş açmasıyla korsanların kaçtığı kaydedildi. Televizyon, boşa çıkarılan korsan saldırısından sonra herhangi bir kayıp olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. İran gemileri, Aden Körfezi yakınlarda Kızıl Deniz'in girişinde gemileri Somali'de üstlenen korsanlardan korumak için oluşturulan uluslararası savaş gemileri filosunun parçası durumunda.