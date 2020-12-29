İran, geliştirdiği Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı

T24 Dış Haberler

İran, geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlı Setad'dan yapılan açıklamada denemelerden başarılı sonuçlar alındıktan 6 ay sonra ayda 12 milyon doz aşı üretilebileceği belirtildi. Aşı, Setad'a bağlı Shifa Pharmed tarafından geliştirildi.

Aşı, "halkın güvenini artırmak" amacıyla ilk olarak gönüllü olan Setad çalışanları üzerinde denendi.

İran, Koronavirüs pandemisinden en ağır şekilde etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olmuştu. Ülkede 1 milyon 200 binden fazla vaka görülürken yaklaşık 55 bin insan da hayatını kaybetti. Tahran, sık sık ABD yaptırımlarının ülkenin salgınla mücadele kabiliyetini düşürdüğünü ifade etmişti.

Tahran, geçen hafta ABD yetkililerinin Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki COVAX'tan aşı almalarına onay verdiğini söylemişti.