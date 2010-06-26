İran, Gazze'ye yardımı denizden göndermekten vazgeçti

T24 - Geçtiğimiz hafta İran'dan yola çıkan ve içinde Devrim Muhafızları'nın da bulunduğu iddia edilen 2 yardım gemisinin Gazze'ye gönderilmesinden vazgeçildi.



İran Gazze'ye yardım gemisi göndermekten vazgeçti. İran heyetinin bunun yerine Gazze'ye Lübnan'dan gitmeye çalışacağını belirtti.



Yarı resmi ISNA ajansının haberine göre milletvekili Mahmud Ahmedi Bigaş, Gazze'ye yardım gemisi yollama planından İsrail'in "kısıtlamaları" yüzünden vazgeçildiğini söyleyerek, İran heyetinin bunun yerine Gazze'ye Lübnan'dan gitmeye çalışacağını belirtti.



İran, geçen salı günü, Gazze'ye yardım ve Filistinlileri desteleyen eylemcileri taşıyacak bir gemi göndereceğini açıklamıştı.