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Dünya

İran, Gazze'ye yardım için göreve hazır

İran Devrim Muhafızları'nın Gazze'ye insani yardım götüren gemilerin güvenliğini sağlamak için göreve hazır olduğu bildirildi.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - İran Devrim Muhafızlarının Gazze'ye insani yardım götüren gemilerin güvenliğini sağlamak için göreve hazır olduğu bildirildi.


Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerindeki temsilcisi Ali Şirazi, Mehr Haber Ajansı'na verdiği demeçte, savunmasız ve mazlum Filistin halkını korumanın bir görev olduğunu söyledi.


İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısını ''namertlik ve vahşilik'' olarak adlandıran Şirazi, ''İran, tüm dünya milletlerini siyonistlerin bu davranışı karşısında birleştirmek için harekete geçmeli'' dedi.


Şirazi, Gazze'ye insani yardım konvoylarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak da, ''Devrim Muhafızları, tüm gücü ve imkanlarıyla dünyanın her yerinden mazlum Filistin halkına insani yardım götüren özgürlük ve barış konvoylarına eskortluk etmeye hazır'' diye konuştu.


''Düşmanı, tüm dünyanın ortak hareketiyle karşı karşıya bırakalım ki, kötü emellerine ulaşamasınlar'' diyen Şirazi, emir verilmesi halinde Devrim Muhafızlarının görev için harekete geçeceğini bildirdi.


İsrail'in uluslararası kara sularda gemilere saldırarak insan hakları savunucularını öldürmesi ve yaralamasını ''korsanlık'' olarak niteleyen ve sert bir dille kınayan Tahran yönetimi, BM Güvenlik Konseyi, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ve uluslararası kurum kuruluşlar ile dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırmıştı.

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