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İran gazetesinden Atletico'ya 'Azerbaycan' sansürü

İran'da yayın yapan Jam-E-Jam adlı gazete, Atletico Madrid'in formasında yer alan Azerbaycan reklamına photoshop uyguladı

10 Mayıs 2014 23:49

İran'da yayın yapan Jam-E-Jam adlı gazete, Atletico Madrid'in göğüs reklamında yer alan "Odlar Yurdu Azerbaycan" anlamına gelen "Azerbaijan, Land of Fire" ifadesini photoshop ile sildi.

30 Nisan'da Chelsea ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi, ertesi gün gazetelerde kendine yer buldu. Zaman'da yer alan habere göre, İran'da yayın yapan Jam-E-Jam gazetesi de bu haberi okuyucularına geçti. Ancak haberde bir değişiklik göze çarptı. Gazete, İspanyol temsilcisinin göğüs reklamını photoshop ile yok etti.

Jam-E-Jam gazetesi, sayfalarına taşıdığı Atletico Madridli futbolculardan Raul Garcia ve Diego Costa'nın formasındaki "Odlar Yurdu Azerbaycan" anlamına gelen "Azerbaijan, Land of Fire" ifadesini sildi.

Gazetenin yaptığı bu değişiklik, "Azerbaijan Realities" adlı Facebook sayfası tarafından farkedildi. Sayfanın yöneticileri, değişiklik yapılan fotoğrafı "İran, Azerbaycan sözüne dayanamadı" şeklinde takipçileri ile paylaştı.

Atletico Madrid, reklam anlaşmasının ardından Azerbaycan'ı dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirterek sitesinde "Azerbaycan'ın ismi tüm dünyaya ulaşacak" ifadelerine yer vermişti.

İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, zaman zaman gerginleşiyor. Azerbaycan, Tahran yönetimini Ermenistan'ı desteklemekle suçluyor. İran ise Bakü'nün batı ile bağlarından ötürü Azerbaycan'ı eleştiriyor.

 

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